CURIOSITÀ Capre nane Dalla Francia si apprestano a sostituire cani, gatti e conigli sono socievoli e sono diventate un vero must

Capre nane.

Paese che vai tendenza che trovi? Potrebbe essere un adagio che si cuce alla perfezione per questo caso. Non più cani e gatti in casa e neanche conigli, ma caprette di piccola statura, le cosiddette capre nane.

In Francia le caprette nane sono infatti diventate di moda e le case si riempiono di questi deliziosi e simpatici ovini. In particolare, nella regione di Bordeaux c’è un allevamento di proprietà di di una donna che si chiama Alison Fontan che su Tiktok conta più di 350.000 iscritti e su Instagram all’hashtag @chevre_toy_miniature rispondono 203 mila follower.

[Banner_Google_ADS]

Le richieste di adozione coprono già 2 anni e il costo di questi esemplari varia a seconda della specie e della dimensione dell’animale, prezzo base 350 euro.

Le caprette nane hanno stregato la Francia per la loro dolcezza e tenerezza. Sono affettuose e socievoli e anche obbedienti e interagiscono con gli umani come i gatti o i cani.



Audio Gallery



I più letti della settimana: