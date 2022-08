Tra le offerte di lavoro c'è un annuncio in cui si cerca un assaggiatore di caramelle a tempo pieno. Più che un annuncio di lavoro, sembra quasi uno scherzo e invece è realtà: il brand di caramelle americano Candy Funhouse ha aperto alla candidatura per il ruolo di Chief Candy Officer ovvero “mastro assaggiatore di caramelle”. Tutto questo perchè le caramelle prima di essere immesse sul mercato vanno testate da un consumatore che se ne intende.

Chiunque ama le caramelle sarà già allettato da questa proposta, ma lo sarà ancor di più considerando lo stipendio da 100.000 dollari all’anno (circa 80.000 euro) per assaggiare e valutare caramelle, cioccolata, biscotti, liquirizie e dolciumi vari comodamente da casa, tra l’altro, perché si tratta di un lavoro in smart working. In pochi giorni il brand ha raccolto già moltissime candidature, ma c’è ancora un po’ di tempo fino al prossimo 31 agosto. I requisiti? Una passione sfrenata per i dolciumi e una buona conoscenza delle lingue inglese e francese.