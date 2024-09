Sieta appassionati del film Ritorno al futuro 2, vi ricorderete che nei primissimi minuti del secondo capitolo della saga, Doc si affaccenda a creare nuovo combustibile per portare Marty nel futuro e salvare la sua famiglia.

Lo scienziato, appena tornato nel passato, rovista tra la spazzatura, recupera bucce di banana e pochi altri scarti per produrre il combustibile necessario ad alimentare la celebre DeLorean.

Ebbene, un gruppo di ricerca della Northumbria University, in collaborazione con il Pakistan, sta sviluppando un sistema innovativo per produrre energia, questa volta elettrica per alimentare i paesi dell’entroterra pakistano, a partire dalle bucce di banana.

Lo studio vuole mettere a frutto, è proprio il caso di dirlo, la grande produzione di rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione delle banane.