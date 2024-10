Careless Whisper festeggia 40 anni

“Careless Whisper”, l'iconico brano di George Michael, festeggia 40 anni con un ep ne celebra l'anniversario. Si intitola “Careless Whisper” contiene le versioni rimasterizzate del singolo originale, del mix esteso e dello strumentale e un'inedita registrazione dal vivo dell'intramontabile hit eseguita al Madison Square Garden di New York City durante l'elettrizzante concerto di George del 23 luglio 2008.

La registrazione ferma su nastro la storica performance che segna il suo ritorno al pubblico di New York dopo una pausa di 17 anni. Faceva parte del monumentale tour 25Live, un fenomeno mondiale che aveva fatto registrare il tutto esaurito in arene e stadi e aveva conquistato oltre 1,3 milioni di fan in tutto il mondo.

Scritto insieme al compagno di band dei Wham! Andrew Ridgeley quando George Michael aveva solo 17 anni. Oggi, 40 anni dopo la sua uscita, "Careless Whisper" è amato anche dalle nuove generazioni di ascoltatori e condiviso su TikTok dove attualmente supera 700 milioni di visualizzazioni, mentre su YouTube il video raggiunge in media quasi mezzo milione di visualizzazioni ogni giorno. Fa parte anche dell'esclusivo Billions Club di YouTube e Spotify.