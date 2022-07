MUSICA Carl Brave e Noemi insieme per "Hula-Hoop" Guarda il video!

Carl Brave e Noemi insieme per "Hula-Hoop".

Che ci fosse grande sintonia e amicizia tra i due lo abbiamo notato anche la scorsa estate. Ora Carl Brave e Noemi vogliono bissare il grande successo ottenuto con "Makumba" unendo le loro voci in un nuovo singolo intitolato “Hula-Hoop”.

I due protagonisti si sostengono a vicenda e si scambiano reciproci messaggi di apprezzamento:

"Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che squadra che vince non si cambia. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!" Queste le parole di Carl Brave.

Le dichiarazioni di Noemi non tardano ad arrivare:

"In questo ultimo anno io e Carlo abbiamo stretto un sincero rapporto di stima artistica e siamo diventati amici. E’ stato naturale rispondere “ci sono!” alla sua proposta di tornare in studio. Credo che questa grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme risulti lampante anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro. Hula-Hoop ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell’estate e la ricercatezza di certi suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate . È stato molto bello ritrovarci anche nella musica."

Carl Brave, Noemi - HULA-HOOP

