CURIOSITÀ Carlo & Diana: un matrimonio "Regale" 40 anni fa... e ancora si trovano memorabilia dell'evento

Carlo & Diana: un matrimonio "Regale".

Sono passati 4 decenni da quando quella che sembrava una fiaba diventò realtà, Il Principe Carlo nella cattedrale londinese di St. Paul sposa Lady Diana Spencer.

Il sogno di tante ragazze dell'epoca era ora “regale”. I due convolarono a nozze dopo un breve fidanzamento (24 febbraio dello stesso anno) il 29 luglio del 1981. Si calcola che davanti allo schermo a seguire questo evento ci fosseroi 800 milioni di telespettatori in tutto il mondo, mentre sulle strade di Londra si assieparono oltre un milione di sudditi. Con il senno di poi sappiamo che questa storia da favola ebbe dei risvolti tutt'altro che piacevoli e senza che ai due venissero risparmiati drammi. Tradimenti, confessioni, il divorzio , la morte di Diana.

[Banner_Google_ADS]



Da allora sono state molte le curiosità a proposito delle loro nozze: la boccetta di profumo che la futura principessa si rovesciò sul vestito, costringendola a coprire la macchia con la mano per tutto il giorno; il ferro di cavallo in oro cucito all’interno del vestito (un gesto scaramantico non ha funzionato); Camilla Parker Bowles, vestita di bianco! tra gli invitati. E Diana che sbagliò il nome del futuro marito, disse “Philip Charles” invece di “Charles Philip”.

L’ultima stranezza in ordine di tempo riguarda la torta di nozze. Sembre che pochi giorni fa sia stata messa all’asta una fetta della wedding cake di Carlo e Diana, una delle 23 che vennero preparate quel giorno. Il pezzetto di dolce era stato regalato ad un'un’impiegata della Regina Madre, che lo tenne fino al 2008 per poi venderlo a un collezionista. La fetta, conservata in una scatola di metallo, è finita ora all’incanto. Base d'asta: 500 sterline.

Impossibile, però, sapere se è ancora gustosa. Pare sia conservata perfettamente (qualche dubbio lo abbiamo) ma i banditori sono stati chiari: meglio non mangiarla!



I più letti della settimana: