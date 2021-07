MUSICA Carmen Consoli annuncia il suo " Volevo fare la rockstar" La cantante siciliana ha scelto la via social per comunicare che ha finito le registrazioni

Carmen Consoli annuncia il suo " Volevo fare la rockstar".

Carmen Consoli sta per tornare con un nuovo album dal titolo "Volevo fare la rockstar"e sceglie di annunciarlo via social. Ha finito i lavori e ora si attende che venga indicata la data di pubblicazione, perché al momento ancora non c'è. Dal suo ultimo "L'abitudine di tornare" sono passati ben 6 anni, ma per il momento ci si deve accontentare delle date per vederla live, infatti la cantante tornerà sul palco in un concerto-festa per festeggiare i suoi 25 anni di carriera.

Concerto che ha la data del 25 agosto all'Arena di Verona. Sarà intitolato "25 anni mediamente isterici": Carmen sarà accompagna da un'orchestra sinfonica e da una band, ma al suo fianco ci sarà una schiera di ospiti da Manuel Agnelli a Samuele Bersani, poi Colapesce Dimartino, Ornella Vanoni, Max Gazzé, Mario Venuti, Daniele Silvestri , Marine Rei, Tosca, Irene grandi e altri ancora.









