Caroline Koch, la dj e producer che unisce musica, cibo e moda.

Caroline Koch, cantante e producer di origine tedesca, nel 2017 ha deciso di portare avanti un progetto che unisce la musica e il caffè. Già nel 2017 aveva dato vita ad un nuovo modo di esprimere la sua passione attraverso la Koraline Music Agency, con l'obiettivo di sostenere vari artisti nel far emergere la propria identità.

In questo contesto, arriva una collaborazione importante quella con Caffè Moak, il noto brand di origine italiana ed ora conosciuto in tutto il mondo. E' proprio la cantante a raccontare, in una recente intervista rilasciata per "Vanity Fair", la nascita di questa idea:

"Nasce tutto dalla voglia di Caffè Moak di unire il mondo della musica con il racconto del loro prodotto. Abbiamo iniziato quindi a pensare a uno storytelling, qualcosa che fosse il più naturale possibile. Per questo ho proposto l’idea di mostrare nient’altro che la verità: come si svolge il lavoro in uno studio di registrazione, quotidianamente. E la prima cosa che si fa quando si arriva in sala è prendere un caffè, sia per piacere che per darsi energia. Abbiamo creato sei episodi in cui integriamo il racconto del prodotto con quella che è la dinamica quotidiana della musica, per poter unire queste due situazioni rendendole il più naturali possibile. Raccontiamo i vari passaggi: l’incontro con i musicisti, la stesura del testo, la produzione e la registrazione finale"



Let Me Feel Your Love, è il brano che è stato scelto per questo speciale incontro, si tratta di una produzione del 2019 che proprio per l'occasione è stata rivisitata e ad oggi in rotazione anche su Radio San Marino:



