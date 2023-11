CURIOSITÀ Carta dalle foglie cadute Una startup che a la sua base in Ucraina sta lavorando ad un progetto per trasformare foglie secche in cellulosa

Carta dalle foglie cadute.

Carta dalle foglie secche è quanto promette un bel progetto che arriva dall'Ucraina.

Fondata da Valentyn Frechka e Alexander Sobolenko, Releaf Paper è nata come un progetto scolastico con l’obiettivo di estrarre cellulosa di alta qualità dalle foglie cadute.

Questa iniziativa ha ora dato vita a una startup con base in Ucraina. La sua missione è quella di sviluppare una tecnologia brevettata per trasformare le foglie cadute in cellulosa, la materia prima per la produzione di carta.

Il vero cuore di Releaf Paper risiede nella sua tecnologia unica. Contrariamente alla prassi tradizionale di sfruttare le foreste per la produzione di carta, questa innovazione sfrutta le foglie cadute raccolte prevalentemente in aree urbane, dove rappresentano un rifiuto piuttosto che una risorsa ecologica essenziale.

La fibra di cellulosa estratta viene poi impiegata per produrre carta biodegradabile e riciclabile. Questo prodotto finito trova applicazione in borse di carta, cartone e scatole ondulate, fungendo da alternativa sostenibile alla cellulosa



