Cartoon e cibo

Ricordate cosa mangiavano i protagonisti del vostro cartone animato Preferito ?









Vi è mai venuta la voglia di cercare nella realtà qualcosa di particolare ? Dalla curiosità infantile alla ricerca fatta una volta diventati indipendenti quanti di voi hanno cercato i donut di cui era ghiotto Homer Simpson ? E la “ratatouille” che dava il titolo all'omonima pellicola ? Come dimenticare i panini che Poldo mangiava in quantità nei cartoni di “Braccio di ferro”, le pagnotte farcite con il formaggio appena fatto di Heidi durante la sua “reclusione a Francoforte” . I dorayaki di Doraemon gli Okonomiyaki di Morrabbio su Kiss Me Licia sono reperibili anche loro nella realtà. Gli anime degli anni 80 e 90 sono quelli che ci hanno incuriosito ed ispirato nella ricerca di piatti, dolci e snack della cucina Giapponese. Buon appetito.