Caso Jackson: controdocumentario a Leaving Neverland

Si intitola 'Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary' ed è il filmato della durata di mezzora che i nipoti del Re del Pop hanno realizzato e diffuso su YouTube per difendere la memoria dell'artista. Dopo la pubblicazione del documentario inchiesta che accusava nuovamente Michael Jackson, e che ricordiamo è sempre stato assolto in tribunale, questo nuovo video presenta nuove testimonianze a difesa del cantante dall'accusa di pedofilia.