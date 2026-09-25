TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:36 SportInFiera, il Collegio docenti: "L’autonomia non è un privilegio" 16:23 Al via la prima edizione di “Move Games 2026” 13:35 Turismo e IA, Pedini Amati: sì all'innovazione, ma senza perdere identità e accoglienza 12:20 Terremoto al largo di Rimini, scossa di magnitudo 3.2 avvertita anche a San Marino 12:15 “San Marino difende il multilateralismo e sceglie la cooperazione e l'integrazione con l'Ue”
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Castle in Bit con Rinascita Culturale

25 set 2026
Castle in Bit con Rinascita Culturale

Batta e Sara Costa sono venuti a trovarci negli studi di Radio San Marino per presentarci l’ultimo appuntamento della Festa del Castello di Serravalle. Domenica 27 settembre, a partire dalle 20:30, Piazza Giovanni Bertoldi ospiterà “Castle in Beat”, una serata interamente dedicata alla musica e ai DJ set, pensata per chiudere in festa il programma del Castello di Serravalle. Durante l’intervista abbiamo scoperto qualcosa in più sull’evento, sull’idea che c’è dietro alla serata e sull’atmosfera che gli organizzatori vogliono portare nel cuore di Serravalle. Sul palco, in ordine di apparizione, Albijit B2B Pilu, Fiore B2B Palma e Dave B2B Batta.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News