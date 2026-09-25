EVENTI Castle in Bit con Rinascita Culturale

Castle in Bit con Rinascita Culturale.

Batta e Sara Costa sono venuti a trovarci negli studi di Radio San Marino per presentarci l’ultimo appuntamento della Festa del Castello di Serravalle. Domenica 27 settembre, a partire dalle 20:30, Piazza Giovanni Bertoldi ospiterà “Castle in Beat”, una serata interamente dedicata alla musica e ai DJ set, pensata per chiudere in festa il programma del Castello di Serravalle. Durante l’intervista abbiamo scoperto qualcosa in più sull’evento, sull’idea che c’è dietro alla serata e sull’atmosfera che gli organizzatori vogliono portare nel cuore di Serravalle. Sul palco, in ordine di apparizione, Albijit B2B Pilu, Fiore B2B Palma e Dave B2B Batta.



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