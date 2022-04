Cattivi odori in casa ? Provate l'alloro

Gli odori che arrivano dai cibi appena cucinati possono essere piacevoli ma se sopportati a lungo possono essere insopportabili. Nei periodi delle feste soprattutto una delle situazioni che si prospettano sono gli odori forti. Ogni qual volta che cuciniamo il pesce o i cibi fritti andiamo sempre incontro allo spiacevole inconveniente dal persistente odore che rimane dentro casa per parecchio tempo, dunque in molti si chiedono se esistono dei semplici possibilità per evitare questa fastidiosa situazione.









Forse non lo sai, ma le piante possono aiutarci ad eliminare eventuali cattivi odori all’interno delle nostre mura domestiche, come possiamo fare ? Ideale potrebbe essere l'alloro. Un albero o un arbusto sempreverde dalle foglie lucide e molto profumate, alle quali vengono attribuiti numerosi benefici per la salute. Tra i loro vari usi, le foglie di alloro possono anche esserci di aiuto per eliminare tutti gli odori persistenti, come l'odore di frittura o di pesce. Basta mettere qualche foglia dentro un pentolino riempito con l’acqua e lasciarle bollire per circa 15 minuti.