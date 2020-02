MUSICA Celeste: la miglior cantante soul emergente in Inghilterra "Stop This Flame" è il suo nuovo singolo!

Celeste: la miglior cantante soul emergente in Inghilterra.

Si chiama Celeste ed è l'artista britannico-giamaicana che si è aggiudicata 2020 BRITs Rising Star award e il prestigioso BBC Sound of 2020. Nata e cresciuta a Brighton, racconta di aver iniziato ad ascoltare grazie al nonno materno Aretha Franklin ed Ella Fitzgerald la cui musica è stata colonna sonora durante la sua crescita.

"Stop This Flame" è il suo nuovo singolo ed è un brano che ci parla dell'andare fino in fondo in tutti gli ambiti della nostra vita.

“Nel mio modo di scrivere canzoni sono molto più ispirata dai cuori affranti. C’è sempre un lato oscuro, anche se alcune canzoni sono ottimiste. Quei momenti sono stati per me molto stimolanti”.



Un'adolescenza quella di Celeste trascorsa nella sua cameretta a cantare le cover di Sly And The Family Stone, The Clash e The Specials, Alice Coltrane, Janice Joplin, Thelonius Monk e Ray Charles, fino ad arrivare alla creazione dei suoi primi brani da autodidatta accompagnata da una voce meravigliosa.

Un grande talento dunque, che le ha fatto guadagnare tantissimi complimenti anche da parte della rivista NME: Celeste è “un talento unico nel suo genere… la miglior cantante soul britannica che sia mai emersa negli ultimi anni” …”Se c’è giustizia, la superstar è proprio dietro l’angolo”.



