Celine Dion, in arrivo un nuovo album ed il tour

A tre anni dalla morte dell'amatissimo marito Reneè, Celine Dion ritrova il coraggio e lo fa attraverso un nuovo CD intitolato proprio così: Courage. L'uscita è prevista per la fine dell'anno a novembre. La cantante canadese, una delle più belle voci al mondo, ha annunciato anche la partenza del Courage Tour, che appunto inizierà giocando in casa a Quebec City, per poi arrivare a Miami, Chicago, New York, L.A e tantissime altre tappe nel continente americano. Ancora da definire la parte europea del tour. Si interromperà così lo show che la Dion tiene da ormai molti anni a Las Vegas.