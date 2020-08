Cena, tramonto & show: San Marino 2020

Dopo il grande successo del 2018 e 2019 , arriva la 3^ edizione di 80s 90s Summer Party, con 2 serate l'8 e il 9 Agosto 2020. Cena e serata all'insegna dell'intramontabile musica degli anni '80 e '90 da ascoltare, ballare e da vedere sul ledwall allestito in piazza (che quest’anno raddoppia, con uno schermo 4x3), con l'immancabile Videojay Franco Boni alias Frankie B., che mixerà videoclip esclusive delle migliori hit di quegli anni accompagnato dal vocalist per eccellenza, Marco Corona di Radio San Marino. Ingresso dalle 20.00 con soft music durante la cena, con apposita scaletta, in onda su Radio San Marino Classic 103.2, media partner dell’evento, un tramonto ineguagliabile dal Pianello, musica e spettacolo con Videojay e Jamiromania. Ballo consentito, rimanendo al proprio tavolo. Cena in piazza, con 2 menù dedicati per ogni sera.