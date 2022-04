CURIOSITÀ Cene a lume di candela... per risparmiare energia Un'iniziativa di un comune toscano in collaborazione con le associazioni di categoria per alleggerire le bollette

Cene a lume di candela... per risparmiare energia.

Nelle difficoltà, con una certa dose di creatività, possono nascere anche delle opportunità. Lo hanno intuito al Comune di Capannori, che ha lanciato un’originale iniziativa per addolcire la convivenza con una delle problematiche più attuali in questo periodo, come il caro bolletta e la conseguente necessità del risparmio energetico, sempre alla ricerca delle varie tecniche per ridurre i consumi dell'energia necessaria allo svolgimento delle attività umane.

Da ieri hanno preso il via le cene al lume di candela in alcuni ristoranti della zona. L’iniziativa, in collaborazione con la Confcommercio Lucca e Massa Carrara e la Confesercenti Toscana Nord, è sicuramente un’occasione per coinvolgere la comunità attorno al tema del risparmio energetico: anche per questo sono state invitate anche le famiglie a organizzare una cena al lume di candela in casa per ritrovarsi a tavola in un modo diverso, più consapevole e perché no anche romantico. Il messaggio è anche quello di favorire l’uso delle energie alternative e rinnovabili per essere più coscienti e attori primari in questa fase delicata.



