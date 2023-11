CURIOSITÀ Cercasi autisti Autoguidovie che opera in Lombardia cerca nuovi autisti e ha promesso un premio di mille euro a chi porta tra i sui dipendenti amici da assumere.

Cercasi autisti.

Volete dare una mano ad un amico che ha la patente per i bus a trovare un lavoro? E' possibile anche ricevere un benefit se lavorate in una compagnia specifica.

Autoguidovie, società lombarda di trasporto pubblico, dà mille euro ai dipendenti che portano un amico da assumere.

Il premio è tutto in credito di welfare, per beni e servizi di vario tipo: come recita la locandina diffusa dall'azienda. Con mille dipendenti a libro-paga, opera nelle province di: Milano, Monza, Pavia e Cremona. Oltre a: Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.

Unica condizione: il candidato deve superare il periodo di prova. Secondo l'Unione internazionale dei trasporti stradali, dal 2022, la carenza di questa figura professionale è cresciuta del 54%. Inoltre, meno del 3% dei conducenti di bus in Europa non arriva a 25 anni: mentre oltre il 40% ne ha più di 55.



