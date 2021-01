ATTUALITÀ Cercasi coppie di figuranti conviventi per Sanremo 2021 Impegno previsto: dal 2 al 6 marzo

Cercasi coppie di figuranti conviventi per Sanremo 2021.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un avvicendarsi di polemiche circa l'organizzazione del prossimo Festival di Sanremo. Ad oggi, a detta del Direttore Artistico, Amadeus, un punto fermo pare essere la data di svolgimento, dal 2 al 6 marzo, mentre ora la questione si è spostata sulla presenza o meno del pubblico al Teatro Ariston.

A tal proposito, in queste ore la Rai sta valutando la possibilità di realizzare la kermesse in totale sicurezza e nel miglior modo possibile. Proprio per questo ha aperto una ricerca urgente per reclutare coppie di figuranti conviventi che possano partecipare alle cinque serate del 71° Festival di Sanremo.

Nell'annuncio si precisa che l'impegno è previsto dal 2 al 6 marzo 2021 e inoltre che: "È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”.

Intanto, Amadeus risponde alle polemiche ribadendo la sua posizione sulla questione che riguarda i lavoratori dello spettacolo: "Intanto chiarisco: da parte mia c’è grande sostegno a tutto il mondo dello spettacolo dove c’è gente disoccupata che non lavora da quasi un anno. Penso che con le dovute accortezze, i distanziamenti e i numeri ridotti, teatri e cinema dovrebbero riaprire. Nel caso di Sanremo però parliamo di uno studio televisivo, come succede per tanti altri programmi".

