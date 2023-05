BENESSERE Cervelli sempre giovani? Ecco la routine consigliata!

Cervelli sempre giovani?.

Il cervello, per fortuna, è un organo che si rigenera continuamente per tutta la vita e ciò significa che può essere riportato in forma anche quando si nota un rallentamento delle sue attività. Ad esempio, chi è sottoposto a stress elevato molto spesso può accusare perdite di memoria e può trovarsi nella classica situazione di non ricordarsi le cose.

Come dicevamo pocanzi non si tratta di un processo irreversibile, al contrario con una routine ben definita e anche rilassante, può essere placato. Infatti, per mantenere un cervello giovane occorre tenerlo allenato...Come?

Ascolta alcuni suggerimenti nel nostro reloaded!

