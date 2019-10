Cesare Cremonini

Si chiamerà "Cremonini 2C2C The Best Of"...l'uscita è prevista per il 29 novembre.

"Racconterà tutto il mio presente, il mio passato e una bella parte del prossimo futuro", ha spiegato il cantautore. Contiene 6 brani inediti, 32 singoli rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative take mai pubblicate.

Una raccolta di tanto materiale grazie alla quale Cesare racconterà, per la prima volta, il suo viaggio ventennale con la musica ed un successo sempre crescente. Un progetto discografico, quindi, capace di spiegare un cammino in continua evoluzione...un successo il suo, mai prevedibile. Autore, musicista, performer che è riuscito a distinguersi nel panorama musicale italiano come artista versatile e credibile.

Cresciuto insieme alla sua musica, come spiega lui stesso, pazientemente, premeditata, mai scontata. Per scrivere le canzoni di una vita non basta volerlo. Bisogna saper crescere insieme alla musica. lasciarla accadere sempre. Io l’ho fatto e ora, a vent’anni dall’inizio, ecco un "riassunto" pieno di soddisfazioni, per lui ed i tantissimi fan, che continuano a regalare sold out a tutti i suoi concerti.

Già aperte, a tal proposito, le prevendite per il 2020:

Ecco le date:21 giugno LIGNANO

- STADIO TEGHIL 27 giugno MILANO

- STADIO SAN SIRO 30 giugno PADOVA

- STADIO EUGANEO 4 luglio TORINO

- STADIO OLIMPICO 7 luglio FIRENZE

- STADIO ARTEMIO FRANCHI 10 luglio ROMA

- STADIO OLIMPICO 14 luglio BARI

- ARENA DELLA VITTORIA 18 luglio IMOLA

- AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

Certo che con la sua vespa....di strada ne ha fatta. BRAVO