Cesare Cremonini: esce "Giovane Stupida".

Si intitola "Giovane Stupida" il nuovo singolo che Cesare Cremonini ha dedicato alla sua fidanzata riccionese. E' il secondo estratto dalla raccolta di successi ventennale “Cremonini 2C2C The Best Of”: un disco con 6 inediti e 32 hit rimasterizzate.



Una dedica in piena regola alla sua giovane Martina come lo stesso Cremonini racconta: "Giovane Stupida è una canzone scritta per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale sull’amore: 23 anni lei, 39 io. Il messaggio di questa canzone che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l’amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile".

Poi continua spiegandone il significato più profondo: "Giovane Stupida poteva nascere solo oggi, nel pieno di un’epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l’amore non tiene conto di queste distinzioni e vince su tutto. Il testo è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l’uno dell’altra. Oggi è una Giovane Stupida a insegnarci che con l’età si imparano molte cose, chi siano Mick Jagger ed Elton John ad esempio, ma a volte ci si dimentica semplicemente per strada la felicità, che è fatta anche di disordine, leggerezza e spontaneità. In questi tempi in cui le parole delle canzoni tornano ad essere importanti, prima di dar loro un peso è bene ricordarne il senso: 'stupido' nel mio vocabolario dell’amore assume quasi sempre il suo significato originario: stupēre, stupìre".

