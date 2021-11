MODA Charlie Brown & C. alla conquista della moda I mitici personaggi di Schulz diventano protagonisti ad alto tasso di stile, piacciono ai nostalgici, ma anche alle nuove generazioni

Stati uniti 1950 il fumettista Charles M. Schulz fa conoscere al mondo intero Charlie Brown e soci, ovvero i mitici Peanuts. Sono una banda di ragazzini in un mondo dove gli adulti non entrano mai in video. Molto simpatici e ironici, capitanati da Charlie Brown e dal suo fedele amico il bracchetto Snoopy. Si fanno amare da subito fin dalla prima apparizione, lasciando un segno indelebile che entrerà nella cultura popolare. Da allora sono passati più di 70 anni e quasi 18.000 fumetti, ma rimangono sulla cresta dell'onda e ora si ritrovano protagonisti nella moda, quella ad alto tasso di stile. Conquistando anche ragazzi e bambini di intere generazioni, nate molto tempo dopo di loro.

Arrivando ad influenzare street style e passerelle, trovando terreno fertile nel portare a vestirsi e comportarsi un po' come fanciulli, in chi è serenamente consapevole di non averne più l'età. Non solo abbigliamento, ma anche sneakers e accessori non resistono a questo richiamo, allargandosi a tutto lo sportswear, in particolare modo coinvolgendo le grande marche che si lasciano coinvolgere dall'irriverente simpatia di Linus, Woodstock, Lucie, Piperita Brown. Non ci sono limiti di età, di genere, di occasione d'uso, e di etichette, caratterizzati da tinte sgargianti, segni grafici universali e disegni fumettosi, ecco le proposte a tema Peanuts che piacciono ai nostalgici ma anche ai Millennials.





