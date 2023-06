NEW PLAY Charlie Charles con Ghali, Fabri Fibra e Thasup Obladì Obladà è il singolo che segna il suo ritorno da protagonista ed un omaggio tutto speciale allo storico quartetto di Liverpool

Charlie Charles con Ghali, Fabri Fibra e Thasup.

Nonostante la sua giovane età, Charlie Charles è ritenuto uno dei dj/producer più influenti della scena musicale urban nazionale e nel proporre questo suo nuovo singolo, ha voluto avvalersi della collaborazione di altri tre esponenti di spicco del genere in questione; Ghali, Thasup e Fabri Fibra.

Obladì Obladà" è il titolo del pezzo che hanno realizzato insieme.

Il richiamo Beatlesiano è immediato e non si esprime solo nel titolo, ma anche nella grafica della copertina, che fa eco all'immagine più rappresentativa dell'iconico gruppo britannico, nonché nel contenuto musicale del brano stesso, in cui il significato di fondo della canzone del 1968 viene in qualche modo ripreso e mescolato allo stile espressivo dei quattro artisti contemporanei. Quattro dimensioni stilistische ed espressive diverse, che si fondono per diventare una pur mantenendo le singole specificità.

Charlie Charles è considerato l'artefice di una vera e propria rivoluzione nelle sonorità del rap italiano.

Tantissimi gli album e i singoli diventati vere e proprie hits che portano la sua firma: "Calipso", "Soldi", "Tu mi hai capito", sono solo alcuni esempi che testimoniano la sua capacità di far diventare oro, anzi, multiplatino, ogni progetto lanciato dal 2015 a questa parte.











