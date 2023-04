NEW PLAY Charlie Puth con Dan+Shay Nel singolo “That's not how this works” gli artisti pluripremiati si uniscono, per cantare di un amore ormai giunto al capolinea

Charlie Puth con Dan+Shay.

Dalla collaborazione fra Charlie Puth e il duo Dan + Shay, entrambi vincitori di numerosi Grammies e certificati platino svariate volte, non poteva che scaturire un ottimo lavoro.

“That's not how this works”, questo il titolo del brano ,è la storia di un amore che finisce. La sola voce di Puth accompagnata dal suo pianoforte ad aprire il racconto, per poi lasciare spazio all'incontro con le armonie del duo country.

Il video, del quale Puth aveva anticipato qualche immagine, ha per protagonista Sabrina Carpenter, cantante e attrice statunitense.

Il nuovo singolo, fa seguito all'uscita del terzo album in studio di Puth, che poi porta il suo stesso nome, “Charlie” e che, ancor prima di essere pubblicato, è riuscito a collezionare oltre due miliardi di stream globali, attraverso i brani "I Don’t Think That I Like Her“, “Smells Like Me“, “That’s Hilarious“, “Light Switch” e “Left and Right“. (feat. Jung Kook dei BTS). Quest'ultimo, in particolare, ha compiuto la metà dell'opera con ben un miliardo di stream, guadagnandosi di diritto il “titolo” di maggior successo dell'artista dai suoi esordi ad oggi.

“That's not how this works”, dice Puth. A noi invece pare che stia funzionando benissimo. Avanti così, Charlie!









