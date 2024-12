TECNOLOGIA ChatGPT arriva su WhatsApp: come funziona?

L'intelligenza artificiale (IA) sta trasformando il modo in cui interagiamo con la tecnologia, e uno dei progressi più recenti riguarda l'integrazione di ChatGPT su piattaforme di messaggistica come WhatsApp. Questa evoluzione promette di rendere le conversazioni digitali ancora più fluide e personalizzate.

Come Funziona ChatGPT su WhatsApp?

L'integrazione di ChatGPT su WhatsApp avviene tramite l'uso di bot, che sono applicazioni automatizzate in grado di rispondere ai messaggi degli utenti in tempo reale. Le aziende, i professionisti e anche gli utenti privati possono sfruttare questa tecnologia per risolvere una vasta gamma di esigenze. Per utilizzare ChatGPT su WhatsApp, è necessario interagire con un bot specificamente configurato per rispondere in modo intelligente.

Per quel che riguarda la formazione, ChatGPT può fungere da tutor virtuale, rispondendo a domande e offrendo spiegazioni chiare su una varietà di argomenti. ChatGPT può essere utilizzato anche per dare consigli su argomenti più specifici, come la gestione finanziaria, la pianificazione di viaggi, o persino suggerimenti su libri, film e musica, tutto tramite una semplice conversazione su WhatsApp.

Non solo bot aziendali o professionali, ma anche per l'intrattenimento, ChatGPT può essere utilizzato per conversazioni più leggere, come giochi, quiz o semplici chiacchierate. Questo tipo di interazione sta guadagnando popolarità per intrattenere gli utenti in modo coinvolgente.

Accessibilità

Per accedervi non occorre avere un account su OpenAi. Per il momento si tratta di una versione sperimentale con un numero limitato di possibilità come consigli su ricette e viaggi, ed un tetto di 15 messaggi al giorno. Si può anche chattare direttamente con l'IA di Meta componendo il numero 1-800-242-8478 alla propria rubrica WhatsApp. Per OpenAI questa sinergia con WhatsApp diventa un modo per allargare il proprio bacino d’utenza visto che l'app ha più di 2,7 miliardi di utenti nel mondo.





