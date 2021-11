Che Bel Castello

Parliamo di affari immobiliari, vi piacerebbe diventare proprietari di un castello ad un costo molto popolare ?









Il problema sarà poi magari doverlo mantenere. Il principe Ernst August jr di Hannover, figlio di Ernst di Hannover, ha trovato una soluzione per cedere il maestoso Castello di Marienburg. Il nobile tedesco, che ha speso 30 milioni per sistemare le proprietà ricevute dal padre (marito di Carolina di Monaco) ha messo in vendita l‘antico ed enorme maniero al prezzo simbolico di 1 euro. Il Principe però deve fare i conti con la strenua opposizione di suo padre, un disputa che a quanto pare vada avanti da diversi anni senza che si trovi una soluzione equa. La decisione spetterà alla Corte Regionale di Hannover.