Che coppia! Mina ed Ivano Fossati con Tex-Mex

La tigre di Cremona ed il grande cantautore e produttore genovese insieme con un singolo che già piace tantissimo e che è certo scalerà in men che non si dica le classifiche della penisola. Dopo aver duettato con personaggi del calibro di Battisti, Conte, Cocciante e non ultimo Celentano, il regalo di Natale di Mina è questa collaborazione con Ivano Fossati che ha portato alla realizzazione di un album di inediti che uscirà il 22 novembre, dal titolo minimalista: Mina Fossati.

Guarda il video di Tex-Mex, il nuovo singolo di MIna ed Ivano Fossati

Undici canzoni a due voci, anticipate da Tex-Mex, il singolo che già ascoltiamo. Per Mina lo stesso Fossati aveva già composto nel passato una canzone, E non finisce mica il cielo, ma sappiamo tutti che poi in realtà il pezzo venne cantato da Mia Martini al Festival di Sanremo del 1982. In compenso nel 2002 il cantautore apparve in una nuova versione di Notturno delle tre, sua canzone del ’92 ri-registrata ad hoc per l’album di Mina Veleno.

E proprio in quel frangente Fossati e Mina, ad una cena a Milano, ipotizzarono un disco a quattro mani, progetto che, però, sfumò nel nulla. «Per i miei soliti timori – avrebbe poi spiegato il primo -, e perché i discografici ci si sono messi come sempre di mezzo».

Un incontro tra due grandissimi artisti che in comune, oltre al talento e all'amore infinito per la musica, hanno anche il carattere schivo e riservato, visto che anche lo stesso Fossati, come Mina, si è sempre tenuto lontano dai riflettori. Due antidivi per eccellenza.