"Che differenza c'è tra assorbente destro e sinistro?"

Un fidanzato sprovveduto e malcapitato è entrato nel bagno della sua fidanzata, guardandosi attorno gli cade l'occhio su alcune confezioni di assorbenti interni di una famosa marca, e rimane colpito dalla dicitura sull'etichetta. Nota che alcuni avevano una L, in inglese sta per "large", cioè per flusso abbondante, e altri una R, "regular", per flusso regolare. Ma "l'omo è omo" e vuole saperne di più. Così inconsapevolmente mette in gioco tutta la sua incompetenza in materia. Cosa si può fare in queste occasioni? Ma si ricorre al web ovviamente! Fa una foto e postandola su Twitter, chiede quale sia la differenza tra: "assorbente destro e assorbente sinistro". Da buon inglese, il tapino ha completamente frainteso le iniziali, scambiando la L per "left", (in inglese,sinistra) e la R per "right" (la destra). Paragonando gli assorbenti a degli auricolari, o dei guanti.

Il suo dilemma, inutile dire, ha scatenato l'ilarità del popolo della rete che non ha tardato a dare il suo esilarante contributo in aiuto del povero fidanzato inesperto ma desideroso di apprendere. "Povero ragazzo, non sapevi che le ragazze hanno due vagine?" Gli ha fatto scoprire uno. "Veramente la L sta per 'loud' (rumore), cioè per quando il flusso è rumoroso come le onde dell'oceano, mentre R sta per 'roar' (ruggito). In quest'ultimo caso stai attento perché la vagina potrebbe mordere".



Però immaginiamo che nel marasma di consigli, suggerimenti e scoperte di varia natura, il poverello inglese avrà tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto di non essere il solo nella sua confusione. Uno infatti gli ha scritto: "Mia moglie mi ha chiesto di comprarle gli assorbenti e pensavo che R e L fosse riferito alla taglia, così l'ho chiamata mentre ero al supermercato per chiederle di che taglia fosse la sua vagina"....."bene ma non benissimo", aggiungiamo noi.

I dubbi sull'autenticità di quest' ultimo racconto comunque lasciateceli.....