Che differenza c'è tra solitudine ed essere soli?

Viviamo in un mondo dove siamo iperconnessi eppure, tanti soffrono nel sentirsi soli. Per tanti poi risulta una vergogna ammettere di provare questa sensazione perchè in una società che ci vuole sempre prestanti, provare questo sentimento sembra essere sconveniente soprattutto quando si è attaccati all'idea di dover dare un'immagine di se agli altri quanto più positiva possibile. In verità non c'è nulla di più irreale ed inoltre c'è una sottile differenza tra solitudine ed essere soli...quale?

Scopri tutto nel nostro reloaded!