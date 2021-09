CURIOSITÀ Che fai nel Week end ? Il vademecum delle sane abitudini

Nel week end si concentrano tutti quei desideri e azioni che non riusciamo a soddisfare nel corso della settimana a causa della pressione degli impegni che abbiamo, lavoro e famiglia in testa. Arriviamo alle soglie del fine settimana molto stanchi ed assonnati a causa di impegni e orari a volte impossibili, inevitabilmente la domenica mattina uno dei piaceri irrinunciabili è restare a letto e prolungare le ore di riposo.





Una ricerca dell'Università del Colorado ha indagato a fondo su questo tema. Ne è nato un vademecum interessante delle 5 cosa da evitare nel week end. Cominciamo dalla sveglia: impostare la sveglia anche per la domenica mattina senza dormire per molte ore “extra”, il motivo è che dormendo troppe ore extra sfalsiamo i ritmi biologici. Se avete l'abitudine di fare esercizio fisico prima di cominciare la giornata sarebbe bene farlo anche la domenica, una sana abitudine utile per riattivare il nostro organismo e mettere in circolo le endorfine. Bere tanta acqua specie se nel fine settimana avete consumato bevande alcoliche potrete combattere la disidratazione. Non saltate la colazione sarebbe la buona occasione per farne una più sana a base di cereali integrali frutta fresca caffè. Qualunque sia la vostra passione usate il fine settimana per coltivarla dedicatevi del tempo.



