Che fastidio sudare, ma ecco la genialata!

Bella l'estate ma....tra gli effetti collaterali della stagione ci sono il caldo eccessivo e di conseguenza il sudore copioso. Che non risparmia nessuno, e compare poi nelle zone più disparate, dalle "classiche" ascelle al sottoseno. Eh sì, perchè se Madre Natura ti ha regalato una bella 3a coppa C, o anche qualcosa di più, ti ritrovi a dover fare i conti non solo a nugoli di maschietti adoranti, ma purtroppo anche ad imbarazzanti magliette "pezzate" proprio lì, sul "balconcino". Che fare? Oltre a prodotti specifici per diminuire il sudore, sul web ci sono le soluzioni più disparate, a partire dall'ormai famoso Ta-Ta Towel.





Idea semplice, ma geniale! In pratica un reggiseno in morbidissima spugna. Moltissime americane negli ultimi anni lo hanno acquistato, in verità prediligendo il comfort allo style. Non si può infatti affermare che sia particolarmente stiloso. E così la Polar Product, azienda specializzata, ha inventato le Bra58Coolers, due coppette in materiale siliconico che raffreddate in freezer, in soli 20 minuti scendono a 14° di temperatura. Poi possono essere inserite nel reggiseno e per 12 ore lo "raffrescano" per così dire. Ah! come si sta bene!





Qui in redazione molti maschietti hanno chiesto informazioni su un possibile gadget "cooler" specifico per le zone maschili più sensibili, ma al momento non abbiamo informazioni sulla commercializzazione di un prodotto simile. Un segmento scoperto nel mercato?