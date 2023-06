"Chemical" è il nuovo singolo di Post Malone

Otto dischi di diamante e diverse nomnation ai Grammy lo consacrano miglior artista del momento, titolo usurpato a Bruno Mars che di dischi di diamante ne ha collezionati “solo” sei.

Il suo è uno degli album più attesi del 2023 e Post Malone lo anticipa lanciando un nuovo brano, “Chemical”.

Annunciato sui social nei giorni precedenti l'uscita, il pezzo vede la singolare partecipazione di Mick Jegger in veste di suonatore di maracas. Il dettaglio, spoilerato sui canali dello stesso Malone, ha ovviamente contribuito ad attirare ancor più l'attenzione dei fan sulla questione.









Lo scorso anno è stato decisamente produttivo per l'artista che oltre ad un progetto discografico, “Twelve Carat Toothache” , ci ha regalato anche due hit: “Cooped Up” con Roddy Ricch e “One Right Now” (disco d’oro in Italia) in tandem con The Weeknd. Il suddetto album l'ha visto realizzare numerose collaborazioni con artisti di chiara fama come Fleet Foxes, Gunna, The Kid Laroi e Doja Cat.

Quest' ultima in particolare, con il brano "I Like You ( A Happier Song)" , gli è valsa una nomination come Best Collaboration, agli MTV Ema e come Most Popular Interntional Artist agli ARIA Awards (Australia).

Beh, con tali premesse, cosa si inventerà per il disco in arrivo? L' aspettativa è decisamente alta...non ci resta che attendere!