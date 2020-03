MUSICA Chi è Anna, la nuova rapper in cima a tutte le classifiche? Il suo brano d'esordio si intitola "Bando"

Chi è Anna, la nuova rapper in cima a tutte le classifiche?.

Da settimane la sentiamo canticchiare ovunque, ha un ritornello che ti rimane subito in testa: stiamo parlando di "Bando", la canzone della giovanissima rapper Anna. "Ba-ba-bando, sopra il Booster / Anna fattura e no, non parlo di buste", un singolo che in sole 5 settimane è arrivato in vetta alle principali classifiche di musica in streaming e che si è piazzato in un' ottima posizione su quelle ufficiali dei brani più trasmessi nelle radio.

Ma chi è questa giovanissima rapper? Tutto quello che si sa è che si chiama Anna Pepe, ha 16 anni, vive a La Spezia ed è cresciuta con i vinili del papà dj. Un successo travolgente che arriva solo dopo qualche freestyle e che la vede ora essere una grande protagonista femminile della scena musicali del momento battendo ogni record.

Anna nel suo brano vuole prendersi una bella rivincita nei confronti di tutti quelli che fino ad ora non hanno mai supportato la sua realizzazione, quelli che la deridevano a cui sbatte in faccia tutto il suo talento. Questo atteggiamento ha sicuramente dato fastidio a molti ed è davvero molto presto per osannarla, ma allo stesso tempo rimane la curiosità di vedere cosa ci riserverà per il futuro.

Ascolta qui "Bando" di Anna

I più letti della settimana: