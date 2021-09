Chi è Willow?

Willow Smith (in arte solo Willow )è un'attrice, cantante e produttrice discografica statunitense.

E' la figlia di Will Smith e Jada Pinkett-Smith, due vere celebrità di Hollywood.

Willow, nata Los Angeles nel 2000, fin da piccola ha a che fare con il mondo dello spettacolo. Infatti fa il suo debutto sotto i riflettori nel 2007, quando recita insieme a suo padre nel film "Io sono Leggenda".

















Ben presto Willow si accorge che non è il cinema la sua strada, lo è invece la musica!

"Transparent Soul " è il suo nuovo singolo e Willow lo ha eseguito dal vivo insieme a Travis Barker, il batterista dei Blink-182, nel talk show condotto da Jimmy Fallon "The Tonight Show".

La nuova traccia di Willow "Transparent Soul " è inserita nel suo ultimo album, "Lately I feel Everything" influenzato dal suo amore per gruppi come My Chemical Romance, Paramore e dalla ex band metal di sua madre Jada Pinkett Smith chiamata Wicked Wisdom .





WILLOW - t r a n s p a r e n t s o u l ft. Travis Barker (Official Music Video)

Willow ha dichiarato alla prestigiosa rivista "Rolling Stone" che il brano "Transparent Soul" nasce da una citazione del guru indù Radhanath Swami: "Si dice che una persona santa sia così pura che si comporta come uno specchio immacolato. Quando siamo in presenza di un'anima simile a uno specchio, possiamo vedere sia la bellezza sia la bruttezza della nostra vita interiore ".







Siamo pronti a seguire questa talentuosa cantautrice americana figlia d'arte, certi che ci porterà lontano!