Chi ha scritto I Promessi Sposi? Boccaccio per un 38%!

Che strafalcioni! Che gaffes! Clamorose davvero secondo un sondaggio-indagine di Libreriamo su circa 2500 italiani tra i 18 ed i 65 anni. Subito abbiamo un mancamento alla prima domanda: Chi ha scritto I Promessi Sposi? Incredibile ma un 38% risponde Boccaccio (autore invece del Decamerone). Come non bastasse: "Chi ha dipinto il Cenacolo?" un buon 32% lo attribuisce a Michelangelo, che pare abbia anche dipinto la Gioconda ( 32%! e solo il 29% risponde correttamente, cioè Leonardo). Insomma Michelangelo batte Leonardo 2 a 0.

Ma dov'è la Gioconda? Moltissimi, ovviamente sbagliando, rispondono a Londra (28%) ma fortunatamente un 26% un salto al Louvre l'ha fatto, ed ha un selfie nello smartphone che testimonia la presenza di Monna Lisa nel famoso museo parigino. E l'Ultima cena, dov'è? A Roma, rispondono in molti (27%)... e suggeriscono a Pza Navona, Colosseo e Fori Imperiali.... valla a trovare! Per la cronaca il Cenacolo Vinciano è a Milano.

Chi non conosce la famosissima poesia A Silvia? Circa il 72% degli intervistati! Solo il 28% ricorda che è di Leopardi, al quale però attribuiscono anche la Fattoria degli animali di Orwell? e l'Amleto (questa è davvero curiosa, povero Shakespeare!). Sempre secondo questo campione, nemmeno il Macbeth è del Bardo, l'ha scritto Manzoni, sostengono.

Altre perle: Soldati di Ungaretti (Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie) l'ha composta Leopardi, o forse Pascoli, o addirittura Eco. Insomma quando non si sa cosa rispondere si gioca la carta di Giacomino.

L'urlo di Munch? Ovvio, è di Munch... ma non secondo gli intervistati (eppure sembrava ovvio!) No, l'ha dipinto Van Gogh, ed addirittura un 16% pensa sia il titolo di un filmo di Dario Argento.

Per la scultura non è che le risposte siano migliori. Esempi: il Cristo Velato napoletano è un crocifisso ligneo; il candido Amore e psiche di Canova risulta essere un libro si psicologia (beh, qui il nesso c'è); la Venere di Milo starà a Milo! No, a Parigi.

Urge un ripassino. La penisola italiana, patria di artisti, di poeti, scrittori conosciuti in tutto il mondo se lo merita.