"Chi ha tempo non perda questo tempo"

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?” Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”. Così Lewis Carrol nel suo celebre romanzo "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie" ci esorta a riconsiderare il concetto di tempo cercando di cogliere l'eternità dell'istante presente.

E allora è proprio in questa emergenza che ci costringe tutti a casa che possiamo rivalutare il nostro tempo, concedercelo finalmente e utilizzarlo al meglio. Perchè se c'è qualcosa di positivo in questa vicenda che ci coinvolge tutti è proprio avere questa grande opportunità.

Questo tempo diventa uno spazio prezioso per creare, per tutti coloro che sono degli artisti e per chi si scoprirà tale, dato che del potere della creatività siamo tutti dotati. E' uno spazio ricco di allegria per tutti quegli adulti che saranno presenti nel gioco con i loro figli.

Uno spazio abbastanza capiente per fare tutto quello che si era rimandato per mancanza di tempo. E' uno spazio di tempo e concentrazione per chi vuole studiare, leggere o trovare la motivazione giusta per darsi a qualcosa di nuovo nella propria vita.

E' anche lo spazio giusto per sentire quali sono le relazioni importanti, quelle portate avanti solo per abitudine oppure quelle che possono nascere proprio perchè in questo momento si dialoga paradossalmente di più. E' uno spazio in cui c'è posto anche per il perdono o per riconoscere i propri errori e chiedere scusa.

E' uno spazio nuovo di zecca che racchiude il tempo di guardare oltre il confine dell'abitudine e di ciò che si conosce già. E' un tempo che può essere portatore di nuovi inizi per tutti.