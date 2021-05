Anche voi site di quelli che quando mandano i messaggi, li farciscono con faccine e emoji? Ovviamente non parliamo degli emoji con chiari riferimenti sessuali, anche se ultimamente si parla molto dei sexemoji. Restiamo su quelle che si usano tutti i giorni per sintetizzare un sentimento, un emozione o più semplicemente una coccola. Sono i piccoli smile che schiacciano l’occhio, allargano le mani o mandano baci. Ora è bene sapere che se siete single, e nei vostri messaggi non ne fate uso, dovreste iniziare a farlo. Il risultato di un recente studio ha messo in evidenza che chi le sa usare bene, ha molte più probabilità di fare sesso.

Lo studio, che è stato pubblicato pubblicato sulla rivista "Plos One", una rivista scientifica che pubblica ricerche originali riguardanti tutte le discipline in ambito scientifico, sostiene che l'uso frequente di emoji per gli appuntamenti predispone al meglio il destinatario/a. Aggiungendo poi che gli utilizzatori seriali di emoji hanno una probabilità più alta di concludere la serata con un primo bacio e di avere un secondo appuntamento. Insomma la ricerca decreta che le persone che usano le emoji sono più brave a "connettersi" con gli altri. Ora per sgombrare il campo da ogni equivoco, sia chiaro che non sono le emoji a favorire il sesso, ma le capacità espressive e la disponibilità alle emozioni, quindi la più evidente sensibilità di chi le trasmette. E’ grazie a questo che si crea più intimità e quindi si è più disposti agli appuntamenti e anche a fare sesso.

E guai a voi a considerarle solo...innocue faccine.





