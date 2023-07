Chi va piano vince!

La sicurezza sulle nostre strade, con decine di migliaia di incidenti all’anno dovuti all’alta velocità, è sempre importante.

In Italia alcune realtà stanno prendendo provvedimenti, come Bologna che ha introdotto il limite dei 30 km/h. Un provvedimento geniale, quanto bizzarro, è stato invece adottato in Svezia per promuovere la guida sicura.

Stiamo parlando della “Speed Camera Lottery.” Questa soluzione innovativa utilizza la gamification per sensibilizzare i guidatori e migliorare il comportamento sulle strade.

Gamification è l’uso degli elementi di design dei giochi in contesti diversi, dimostra di essere un metodo estremamente efficace per raggiungere traguardi specifici, come divertire, motivare, coinvolgere o modificare comportamenti.

La Svezia è nota per adottare soluzioni innovative e ha un atteggiamento aperto nei confronti del “gaming”. Queste tecniche si sono dimostrate efficaci nel perseguire obiettivi socialmente utili, senza adottare un approccio moralistico.