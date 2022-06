CURIOSITÀ Chiamano i Carabinieri perché un uomo si aggira sui tetti armato L'uomo ai militari ha spiegato che era salito sul tetto per spaventare solo i gabbiani con un arma giocattolo

Chiamano i Carabinieri perché un uomo si aggira sui tetti armato.

Siamo ad Arenzano, comune a poca distanza da Genova, alcuni cittadini notano sul tetto del cinema Italia un uomo che teneva in mano quella che sembrava, essere una pistola. Allarmati, visto che di li a pochi metri era in pieno svolgimento la "festa dell'Acciuga", chiamano subito il 112 spiegando ciò che sta avvenendo. Le forze dell'ordine non si sono fatte attendere e sono arrivati subito.

Gli uomini della polizia locale, seguiti dai carabinieri. Gli agenti e i militari, insieme a un volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri che si trovava sul posto, hanno isolato la zona intorno al cinema. Gli agenti però una volta entrati, hanno subito scoperto che si trattava di un dipendente della struttura, che, salito sul tetto armato si, ma di una pistola finta, voleva solo spaventare i gabbiani. La scena, indubbiamente insolita, ha comprensibilmente spaventato alcuni cittadini che lo hanno visto e hanno chiamato aiuto.



Alla fine l'equivoco è stato chiarito: "Molto rumore per nulla", direbbe William.... Shakespeare ovviamente

