"SEMPRE LIBERA!". Questo è il titolo, del concerto di Chiara Raggi che si terrà in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, martedì 8 marzo alle 21.00 presso il Teatro Titano. Per scoprire tutta la line up e ascoltare l'intervista clicca play sul nostro reloaded!



