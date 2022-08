Settantacinquemila paperelle di gomma sono state "liberate" nel fiume Chicago durante il Chicago Ducky Derby, l'annuale evento benefico che ha come finalità la raccolta fondi per lo Special Olympics Illinois. Le singole anatre, vengono adottate dai sostenitori per 5 dollari ciascuna.







Dopo le pratiche di adozione vengono poi impegnate in una vera e propria gara di velocità, trascinate dalla corrente verso un luogo vicino dove è stato collocato il traguardo. I premi in denaro sono stati assegnati ai detentori delle anatre vincitrici. Le “concorrenti” vengono poi recuperate e portate in secca per essere restituite agli “adottanti”.