Chiede sul web di ritrovare il suo grande amore....risponde la moglie

Gli amori estivi sono quelli che fanno battere il cuore più forte e travolgono con le emozioni più profonde. Hanno per complici il panorama e quella consapevolezza che il tutto vada consumato rigorosamente entro....la data di partenza di uno dei due. La storia inizia con l’incontro sulla sabbia, molto romantico, e se la sabbia è quella di Miami Beach tutto diventa quasi da film.

Lei si chiama Mica e grazie a un amico si faceva scattare delle foto nel mare, quando lui la vede e si è avvicina. Si presenta e da quel momento fanno molti video insieme. Lei da inguaribile romantica ha subito la sensazione che tra loro sia nata una certa intesa, un bel feeling. Fanno il bagno nello splendido mare americano e una volta usciti dall’acqua, solo a quel punto, lui le lascia il suo numero di telefono. Ma l’emozione lo si sa, è forviera di brutti tiri e anche Mica non è esente da tale regola. Infatti è convinta di aver salvato il prezioso numero nella rubrica del suo cellulare ma, in realtà, non l’ha fatto. Benedetti siano i social, avrà pensato Mica mentre chiedeva ai follower del suo profilo Tik Tok, di aiutarla a ritrovare il suo "principe azzurro".

Arrivano tanti messaggi, cosa che la gratifica e la ben sperare, ma uno proprio non se lo aspettava: quello... della moglie del suo principe. Al contrario di quello che si può pensare, la donna tradita non si è arrabbiata. Ma cosa ancor più incredibile, l’ha ringraziata: “Non è colpa tua, le ha scritto, anzi grazie per averlo pubblicato con le foto. Grazie al il tuo gesto tutto ciò che è stato fatto sempre di nascosto verrà alla luce”. Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni. Dopo tutto questo Mica si è fatta una bella risata, traendo un insegnamento che ha poi spiegato così:

“Ragazze, questa storia ci insegna che le favole non esistono, al massimo si può diventare virali” .