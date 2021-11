Chiello feat. Shablo, "Quanto ti vorrei"

Classe 1999, Chiello raggiunge il successo nel mondo trap insieme al suo primo gruppo, gli FSK Satellite, per poi aprirsi alla carriera da solista giunta dopo diverse collaborazioni, tra cui Sfera Ebbasta e con le star americane Chief Keef e Tadoe.

Ora ci regala un brano trascinante, "Quanto ti vorrei", che riprende influenze del passato, ritmo rock'n'roll e arrangiamenti della della Motown fino a toccare i classici della musica italiana. Il tutto rivisitato in chiave moderna e perfettamente aderente all'entusiasmo di un ragazzo giovanissimo.









Irriverente e ironico, descrive i dubbi e le insicurezze di un ragazzo alle prese con una relazione di coppia vissuta in maniera intermittente. Si domanda se lei tiene davvero a lui e si interroga sul motivo per cui lei torna sempre e poi sparisce. Le chiede se vuole fare l'amore, per poi porre delle domande a se stesso: “Ma perché non ti accetto così come sei? Forse non sono all’altezza Oppure tu non sei fatta per starmi vicino, Eppure soffro quando vai via"

Prodotto da Shablo in collaborazione con Luca Faraone, ci comunica tutto il desiderio e la passione di un ragazzo innamorato.