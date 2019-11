Chika, la labrador che sa suonare il campanello di casa

Sembrava dicesse " Fatemi entrare per favore!" E' l'avventura di una femmina labrador, rimasta fuori casa (o uscita di soppiatto, ancora non si sa). Come mai Chika fosse fuori casa. Robert, il suo "umano" e la moglie pensavano fosse in camera del figlio più piccolo, dove di solito dormiva. E invece no! E quando Chika ha realizzato che si era fatto tardi e che voleva tornare al focolare domestico, tutte le porte erano ormai chiuse, Si sa, i cani hanno una certa intelligenza, ma lei ci ha sorpreso tutti perchè ha pensato di... suonare il campanello! Un'azione normale per noi, meno per cane.. ma Chika deve aver visto fare questo gesto tantissime volte, tanto da tentare il tutto per tutto pur di farsi aprire.

A testimoniare il tutto è il filmato della telecamera sistemata sul portone di ingresso dei Fox, immagini divenute virali che hanno immortalato la divertente scena, registrata nel cuore della notte.

Nel video, seppur di bassa qualità ed in bianco e nero, si vede chiaramente Chika che compare sulle scale comparire del porticato, si avvicina al campanello e lo preme con il suo naso, un morbido tartufo. Ha svegliato così l'intera famiglia, ed erano le 2 e 18 di notte. I suoi padroni hanno ritardato un po' nello scendere al piano terra per controllare chi fosse mai a disturbare a quell'ora. Lei, dopo aver suonato, si è allontanata dalla porta per aspettare pazientemente. Visto che però nessuno arrivava, ci ha provato di nuovo! Ed ha così raggiunto il suo scopo: farsi aprire.

Chika ovviamente è sana e salva. Non aveva mai suonato il campanello prima di quel momento, ma ha dimostrato di esserne assolutamente capace. Robert ha pubblicato il video per mostrare a tutti l'intelligenza del suo adorato cane, rassicurando tutti che in quelle ore da sola Chika non è incorsa in alcun pericolo, dato che la casa in cui vivono ha un cortile recintato. Insomma, un piccolo spavento per una grande impresa.

Un consiglio ai Fox: ormai Chika è grande e se la sa cavare. Datele le chiavi di casa! Di sicura sta imparando ad usarle.

Guarda il video di Chika che suona il campanello