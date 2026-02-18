CURIOSITÀ Choremance la nuova frontiera del dating Il termine è stato coniato da “Plenty of Fish”, una delle più diffuse e storiche piattaforme di incontri online al mondo

Choremance la nuova frontiera del dating.

Una volta, una coppia al primo appuntamento si incontrava a cena, in un bel ristorante intimo, oppure per un happy hour, o tutt’al più in un giardino fiorito o a una mostra d’arte.

Oggi le cose sembrano ben diverse: oggi, se ci si dà appuntamento al parco, è per far passeggiare il cane e al ristorante si preferisce il supermercato, mentre si fa la spesa settimanale.

È la morte del romanticismo? Niente affatto: è choremance, l’ultima tendenza in materia di dating e di primi appuntamenti.

Per molti si tratta solo di un approccio pratico alla scelta di un luogo di incontro, secondo altri è lo sviluppo più deprimente dall'invenzione delle app di incontri.

Complice la sgradevole esperienza di aspettare per ore in un locale sotto gli occhi di tutti un partner che non si presenta al primo appuntamento, un incontro armati di carrello della spesa o in palestra mentre si pedala su una cyclette offre almeno la consolazione, se qualcosa va storto, di aver rifornito la dispensa o di aver bruciato una buona quota di calorie.

Sarà una magra consolazione, visto quanto sono sempre affollate le agende di impegni quotidiani: la consapevolezza di non aver perso tempo prezioso è meglio che niente. È questo uno dei punti di forza della choremance.

