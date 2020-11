CURIOSITÀ #ChristmasInNovember: Natale 2020 arriva in anticipo Il nuovo trend è addobbare l'albero durante il lockdown

#ChristmasInNovember: Natale 2020 arriva in anticipo.

Un hashtag che rappresenta il trend del momento, #ChristmasInNovember, ossia addobbare l'albero in anticipo rispetto all'8 dicembre. Ebbene, se il primo lockdown è stato caratterizzato principalmente dai canti sui balconi, durante questa nuova fase, sono state tantissime le persone che hanno deciso di anticipare il Natale.

Lo scopo pare essere quello di distrarsi e non farsi prendere dalla tristezza del periodo. Quindi già dal mese di novembre in tanti hanno deciso di sbizzarrirsi con decorazioni e addobbi condividendo con il proprio smartphone foto del proprio Natale in anticipo su Instagram insieme all'hashtag #ChristmasInNovember.

Anche gli esperti sono da sempre concordi sul fatto che chi lo fà è più felice degli altri proprio perchè creare l'atmosfera del Natale ci permetterebbe di comunicare con il nostro bambino interiore mettendo momentaneamente in pausa preoccupazioni e problemi tipici degli adulti.



A confermarlo è anche lo psicologo americano Steve McKeown: “Benché possa esserci una percentuale di ragioni sintomatiche per cui qualcuno voglia ossessivamente addobbare casa in anticipo, nella maggior parte dei casi si tratta di motivazioni nostalgiche o per resuscitare la magia del Natale. In un mondo pieno di stress e ansia – spiega lo psicologo – la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia."

E voi cosa ne pensate..siete per un Natale in anticipo oppure rispetterete la tradizione dell'8 dicembre?













