Ci lascia Mike Bird, il cantante Michele Merlo non ha superato la notte

Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird, già concorrente di "X Factor" e "Amici" di Maria De Filippi era ricoverato in gravi condizioni a causa di un' emorragia cerebrale.

Le sue condizioni erano preoccupanti ed era ricoverato dallo scorso giovedì nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

Il cantante 28enne era conosciuto per aver partecipato alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando in semifinale nella squadra bianca capitanata da Morgan. Nel 2017 è stato, inoltre, l’anno del suo debutto discografico in lingua inglese "Cinemaboy", mentre a gennaio 2020 ha invece pubblicato il suo primo album in italiano "Cuori stupidi".

Nella notte ci ha lasciato, ora sono tantissimi i messaggi d'affetto che arrivano in rete, ai quali ci uniamo per un ultimo saluto.