MUSICA Ci sarà una reunion degli Oasis? Un tweet farebbe pensare ad un riavvicinamento

Ci sarà una reunion degli Oasis?.

Un evento, quello della reunion degli Oasis, che potrebbe prendere realmente forma, soprattutto dopo la chiamata che Noel ha fatto a Liam. Ebbene si, questa volta l'ipotesi di vederli riuniti sullo stesso palco nel 2022 riaccende le speranze dei tanti fan della band.

Un tweet inaspettato di Liam Gallagher confermerebbe questi rumors: «Ho intenzione di ritirarmi come cantante solista dopo il mio terzo album. Noel mi ha appena chiamato pregandomi di riformare gli Oasis nel 2022. Se credete nella vita dopo l’amore, c’mon».

A questo tweet è seguito un tam tam mediatico senza precedenti, soprattutto perchè la proposta sembra essere stata accolta e accettata. Il tutto dovrebbe avvenire nel 2022, dopo 11 anni dalla rottura.

Dal momento della separazione dei fratelli Gallagher, abbiamo sentito parlare diverse volte di reunion che poi sono state sistematicamente smentite e diventate occasioni per inasprire i toni della vicenda e scambiarsi reciproche accuse. Sarà questa la volta in cui i due fratelli firmeranno finalmente l'armistizio? Chissà..

Resta il fatto che Noel Gallagher, già un mese fa, aveva fatto allusione a qualche novità: «Il piccoletto (chiaro riferimento a Liam) ha minacciato di prendersi un anno sabbatico, cosa che gli raccomando caldamente. Darà alla sua testa una bella scossa e bingo saremo in pista l’anno successivo».

Seguita poi da un'altra in cui si percepiva chiaramente una vera e propria apertura: “La riconciliazione è sempre una cosa buona. La nostra famiglia non è mai stata unita. Ma non conosco nessuno, neanche una singola persona, che viva in una famiglia perfetta".

Insomma, anche se restano due personaggi alquanto imprevedibili, tutto farebbe pensare ad una concreta possibilità di ritornare ai concerti di una delle band più influenti nella storia della musica.











